Il concerto di Natale al Senato, presente Giorgia Meloni

Al via la XXV edizione del Concerto di Natale nell'Aula di Palazzo Madama. L'Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, diretta dal Maestro Beatrice Venezi, eseguirà musiche di Giuseppe Verdi, Giuseppe Martucci, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. In programma anche l'Omaggio a Mogol del compositore Salvatore Frega, eseguito per la prima volta.

Dopo l'inno nazionale e l'inno europeo, il Presidente del Senato Ignazio La Russa prenderà la parola per un breve indirizzo di saluto, alla presenza della premier, Giorgia Meloni.

A condurre la diretta dell'evento su Rai1, Milly Carlucci. Come è tradizione, l'intero incasso dei biglietti sarà devoluto in beneficenza.

"Grazie di essere qui, soprattutto al premier Giorgia Meloni. Non è con noi ma lo saluto per primo Sergio Matterella a cui va il nostro saluto, il nostro affetto, il nostro orgoglio di averlo come Presidente della Repubblica". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa prima del tradizionale Concerto nell'aula del Senato, alla presenza della premier, Giorgia Meloni. "E' un omaggio alle famiglie e - aggiunge La Russa - lo estendiamo a tutti quelli che soffrono, dall'Iran all'Ucraina, che sia un Santo Natale, che porti pace e concordia".