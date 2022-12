Fdi festeggia i 10 anni, "in piazza oltre 10mila presenze"

Fratelli d'Italia festeggia a Roma, in Piazza del Popolo, i 10 anni del partito. Nel pomeriggio, alle 17:30, è atteso l'intervento della premier Giorgia Meloni, mentre in mattinata ha partecipato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sul Pnrr ha assicurato: "gli obiettivi del 2022 li raggiungeremo e li vogliamo raggiungere e prenderemo la rata che ci aspetta".

Una critica arriva oggi dall'Usigrai una dura critica per la presenza del direttore di Rainews24 Paolo Petrecca "sul palco di Fratelli d'Italia non come ospite ma come uomo di parte. Senza neanche il pudore di provare a celarlo. Fino alla immedesimazione totale con i 'noi' e 'loro' riferito all'agone politico. In palese contrasto con il dovere di indipendenza cui è chiamato un Direttore del Servizio Pubblico".

Intanto gli organizzatori della festa parlano di "successo di numeri, di organizzazione e di partecipazione: 10mila presenze con oltre 300 volontari per "10 anni di amore per l'Italia". I numeri fanno riferimento ai dibattiti dei primi due giorni. La festa - spiega Fdi in una nota - celebra "un percorso iniziato nel 2012 all'Auditorium di via della Conciliazione, dove migliaia di militanti si ritrovarono insieme a Giorgia Meloni per tracciare la rotta di un nuovo soggetto politico. Dall'1,96 per cento delle politiche del 2013 al 26 per cento delle ultime elezioni. E nel frattempo il congresso di Fiuggi del 2014 e quello di Trieste del 2019".