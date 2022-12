Berlusconi a FdI, nostre differenze ricchezza del centrodestra

"Abbiamo culture e storia e politiche diverse. Ma proprio questa differenza è una ricchezza, è il grande patrimonio del centro-destra, che ne fa la maggioranza naturale del Paese. E' una ricchezza perché fra noi esistono, sono sempre esistiti, grande lealtà, grande rispetto, vorrei dire grande vera amicizia, che ci ha permesso di affrontare insieme anche i passaggi più difficili". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo video messaggio di saluto alla festa per il decennale di FdI.

"Neppure la diversa valutazione sul sostegno a un governo, come è accaduto nell'ultima legislatura, ci ha davvero divisi, perché la nostra unità è scritta nel cuore dei nostri sostenitori, prima ancora che negli accordi fra i partiti".

"Oggi, con pieno merito, tocca a Giorgia guidare la coalizione e lo sta facendo con l'autorevolezza e la credibilità che tutti le riconoscono, in Italia e all'estero". Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi nel suo video messaggio di saluto alla festa del decennale di Fratelli d'Italia.

"Una svolta profonda non si realizza in poche settimane, soprattutto in condizioni così difficili. Tuttavia, sarebbe stato un errore non dare un segnale concreto della nostra volontà di far ripartire il Paese cominciando dalla tutela dei più deboli. Questo è uno dei contributi che noi di Forza Italia abbiamo dato alla scrittura della manovra". Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi nel suo video messaggio di saluto alla festa del decennale di Fratelli d'Italia. "Oggi, finalmente, abbiamo un primo aumento alle pensioni minime: non è da Paese civile che vi siano persone, soprattutto donne, le nostre mamme e le nostre nonne, costrette a vivere con poco più di 500 euro al mese. Il nostro governo di centro destra innalzò nel 2001 le pensioni minime a un milione di lire. Oggi il nostro obiettivo, come ho già avuto modo di dire, resta quello di portare le pensioni minime per la fine della legislatura a 1000 euro, cento euro in più all'anno".