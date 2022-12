Il M5s sosterrà Majorino In Lombardia. Via libera degli iscritti

Via libera dalla base del M5s all'accordo in Lombardia con il centrosinistra che sostiene Pierfrancesco Majorino alle regionali.

La consultazione in rete degli iscritti al Movimento della Regione si è conclusa con 3078 "sì" all'alleanza, circa il 64%, e 1788 "no". In totale hanno votato 4866 iscritti.

"Bene che i nostri iscritti abbiano riconosciuto il valore della nostra proposta per la Lombardia", ha commentato il coordinatore lombardo del M5s Dario Violi dopo il "si" degli iscritti nella consultazione sull'accordo raggiunto sui temi con la coalizione che sostiene Majorino. Un percorso "condiviso fin dai primi passi con il presidente Giuseppe Conte - ha aggiunto .- e costruito durante questi anni all'interno dell'istituzione regionale". Da domani "saremo immediatamente impegnati per raccontare ai lombardi il cambiamento che vogliamo", dal "rilancio della sanità pubblica e territoriale" agli "investimenti sul trasporto locale, ambiente e futuro sostenibile". A breve gli iscritti potranno presentare la propria autocandidatura, "dopodiché voteremo ed entro il nuovo anno chiuderemo le liste. L'obiettivo - ha concluso Violi - è grande e richiede impegno e dedizione, ma crediamo che il momento per una nuova guida in Regione Lombardia sia finalmente arrivato".