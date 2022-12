Nuova partnership tra ANSA e l'agenzia di notizie filippina PNA

PNA e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. Si arricchisce in questo modo per gli abbonati e i clienti delle due Agenzie l'offerta di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

"Saluto con soddisfazione la firma dell'accordo tra l'ANSA e l'agenzia filippina PNA alla cui cerimonia ho assistito ieri on line. Sono certo che esso contribuirà a rafforzare ulteriormente, ed in un settore così importante come quello dell'informazione, i legami tra i due Paesi in coincidenza peraltro, proprio quest'anno, delle celebrazioni per il 75mo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche bilaterali. Esprimo all'ANSA le mie congratulazioni ed un fervido augurio di una proficua collaborazione con la PNA per molti anni a venire", ha dichiarato l'ambasciatore italiano a Manila Mauro Clemente, che ha assistito alla firma della collaborazione tra le due agenzie da remoto.

Dal canto suo, il direttore di PNA Raymond Robert Burgos, presente alla firma dell'accordo in collegamento video, ha affermato che "questo accordo rafforza i legami della PNA all'estero e avvicina le Filippine a un'altra parte del mondo dove lavorano molti filippini. Questo è uno sviluppo importante per quanto riguarda le relazioni della PNA con le agenzie di stampa straniere".

Il direttore esecutivo di PNA Demetrio Pisco ha sottolineato che l'agenzia "ha 80 sedi in tutte le Filippine e fornisce notizie a quotidiani e radio nazionali oltre che ai giornali in lingua filippina negli Usa, a New York e Los Angeles"; ha quindi auspicato che "la firma di questo accordo aumenti anche il flusso di informazioni sulle Filippine all'estero, e che questo possa attrarre le aziende italiane a rivolgersi a Manila per opportunità di affari".

Soddisfazione per la firma dell'accordo è stata espressa dall'amministratore delegato di ANSA Stefano De Alessandri, che ha sottolineato l'importanza di "scambiare i notiziari con PNA e la possibilità di avere una visione più ampia di ciò che succede nei due Paesi. Il secondo step dell'accordo riguarda la possibilità di sviluppare relazioni commerciali con le Filippine: questo significa che i clienti italiani, aziende pubbliche e private, interessati ad essere più presenti nelle Filippine e viceversa saranno parte di questo accordo".