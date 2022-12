Meloni, no a Ue di serie A e serie B,che messaggio diamo?

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - La premier Giorgia Meloni nelle repliche al Senato si è detta contraria ad una "Ue di serie A e B", "non sono d'accordo - ha detto - con questa idea di club".

"Che messaggio diamo alla Russia quando diciamo che la Polonia non è nostra amica. Io non credo, particolarmente in questo momento, in un'Europa" dove ci sono "dei buoni", e degli "altri brutti e cattivi che semmai vanno spinti fuori dal club esclusivo. Continuo a sentire strali contro la Polonia, vi segnalo che la Polonia è la nazione che in Ue si sta caricando tutto il peso dei profughi ucraini, che è la prima fila dello scontro contro la Russia, che secondo la Nato potrebbe essere una delle prossime vittime di un tentativo di espansione russa - ha aggiunto - "Stiamo attenti alle priorità che ci diamo", ha avvertito la premier. (ANSA).