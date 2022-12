Proposta bipartisan sul rilancio dei Giochi della Gioventù

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Emendamenti bipartisan in manovra per rilanciare i Giochi della Gioventù. Forza, Italia, Fratelli d'Italia, Pd e M5s hanno infatti proposto di istituire un Fondo per la realizzazione dei giochi della Gioventù con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, per consentire l'organizzazione della manifestazione di promozione sportiva giovanile, ideata nel 1968 dall'allora presidente del Coni Giulio Onesti. Il ripristino di questo appuntamento, soppresso dopo l'edizione del 2017, è anche fra gli obiettivi dichiarati del ministro dello Sport e della Gioventù, Andrea Abodi. (ANSA).