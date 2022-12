Lombardia: Moratti, 'tre leghisti espulsi? Aperta a dialogo'

"Io, proprio con la scelta di una lista civica, sono aperta al dialogo con tutti i partiti politici e i movimenti che guardano a questa Regione per la quale credo ci sia necessità di riprendere un ruolo importante anche in Europa e non solo come motore d'Italia". Lo ha detto all'ANSA Letizia Moratti, candidata civica alle Regionali in Lombardia con il sostegno anche del Terzo polo, commentando la possibilità che nel suo progetto politico ci sia spazio anche per i tre consiglieri lombardi espulsi dalla Lega dopo aver creato un nuovo gruppo al Pirellone.

In relazione al ruolo dei cattolici, dopo aver incassato il sostegno di Insieme, partito d'ispirazione cattolica, Moratti ha sottolineato che la sua "è una posizione civica" che però "si riconosce nella dottrina sociale della Chiesa". Il suo, sostiene, è un messaggio "che guarda a una società più giusta e inclusiva, una società che cresca in maniera sostenibile". E quindi "credo sia un messaggio molto legato a quello cristiano, penso al messaggio di Papa Francesco nella sua enciclica Laudato si'". Insomma, "l'assonanza con un certo mondo - ha concluso è assolutamente normale".