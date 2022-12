Manovra: Meloni, ok a cabina di regia per sciogliere i nodi

La premier Giorgia Meloni ha dato il via libera ad una cabina di regia, come richiesto dalle forze politiche di maggioranza, per sciogliere i nodi che riguardano la manovra economica. Lo hanno riferito diversi partecipanti alla riunione a Palazzo Chigi.

La presidente del Consiglio si sarebbe appellata ai capigruppo della maggioranza perchè non si perda tempo. "Bisogna fare velocemente".

"Non c'è nessuna contrapposizione tra il Pos e l'evasione" avrebbe detto la premier cheha sottolineato come

Le misure sul pos e sul tetto al contanti di 5 mila euro siano misure di "buon senso". "Le rivendico?" ha detto Meloni. Oltretutto, ha tra l'altro osservato, i costi di commissione del Pos sono a carico degli esercenti e non dei cittadini che utilizzano il servizio. Se fosse a carico dei cittadini - ha tra l'altro aggiunto - penso che nessuno pagherebbe un caffè tramite pos. La soglia dei 60 euro per quanto riguarda il pagamento elettronico, ha poi spiegato, può anche essere ridiscussa ma in sede Ue.

"Lo scudo penale per le società di calcio è insostenibile" ha detto Giorgia Meloni, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti, nel corso della riunione con i capigruppo di maggioranza. La premier ha legato la situazione di alcune società calcistiche - riferiscono sempre - più a questioni di malagestione che altro.