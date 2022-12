Pd, la manovra va cambiata, dal cuneo a Opzione donna

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Noi punteremo sulla riduzione più netta del cuneo fiscale, la reintegrazione dei crediti d'imposta, l'estensione delle misure Imprese 4.0 ma anche il finanziamento della sanità e quello delle borse di studio per gli studenti oltre che il rifinanziamento di Opzione donna così come è attualmente", senza i paletti introdotti in manovra. Così Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera replica a chi gli chiede su quali emendamenti intende puntare il Pd in vista della chiusura del termine per le proposte di modifica domani sulla manovra. (ANSA).