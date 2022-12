Fi insiste sul Superbonus, serve la proroga al 31 dicembre

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Forza Italia è, come sempre" al fianco di famiglie e imprese e "per questo siamo già al lavoro per mettere a punto una soluzione di buon senso" sul superbonus "che vada incontro alle esigenze dei cittadini e degli operatori di questo comparto strategico, in primo luogo sbloccando i crediti fiscali e, al contempo, prorogando il termine al 31 dicembre". Così Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, dopo un incontro con una rappresentanza di imprenditori del mondo edile. "Lo diciamo con pacatezza - aggiunge - ma fermezza: cambiare le regole in corsa significa aggiungere danno al danno". (ANSA).