Dl Rave: ok Commissione alla riformulazione del Governo

La Commissione Giustizia del Senato approva l'emendamento del Governo che riscrive di fatto il reato di 'Rave Party' introducendo nell'ordinamento l'articolo 633-bis. La versione riformulata che lasciava intatta la pena massima a 6 anni per gli organizzatori, non specificava il numero dei partecipanti e separava la responsabilità tra partecipanti e promotori, è passata a maggioranza.

Governo riformula reato, ma la pena resta a 6 anni - Il Governo riformula l'emendamento sul reato contro i 'Rave Party', depositato e ora all'esame della Commissione Giustizia del Senato. Ma non in modo significativo,tale che necessiti di ulteriori tempi per subemendare, come precisano nella maggioranza. E dal testo scompaiono la dicitura 'ordine pubblico' e i riferimenti al 'codice antimafia' e alle misure di prevenzione. Oltre al riferimento al numero dei partecipanti (che nel testo originario dl Governo era di 50). Il testo, in sostanza, prevede che chiunque organizzi o promuova "l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento; reato punito con la reclusione da 3 a 6 anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi".