Tajani, a Med Dialogues anche passi concreti

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Ai Med Dialogues di Roma non si è solo parlato, ma sono emerse alcune soluzioni positive, "ci sono stati accordi per lavorare insieme, per progettare insieme processi nel settore della politica, nell'economia, dell'industria e dell'agricoltura". Lo ha detto in chiusura dei Med Dialogues il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Abbiamo invitato rappresentanti delle nostre organizzazioni agricole per offrire soluzioni positive ai paesi qui presenti.

Vogliamo farlo insieme, la nostra storia si affonda nel Mediterraneo, vogliamo essere protagonisti positivi in Europa, ma anche protagonisti positivi in Africa e Mediterraneo, grazie alla nostra capacità di dialogare. Sono state giornate per fare passi in avanti. Non un punto di partenza, ma una prima tappa", ha aggiunto.

Per il ministro e vice presidente del Consiglio "queste giornate di dialogo arricchiscono ciò di cui parleremo con i nostri ambasciatori nel corso delle riunioni del 21 e 22 alla Farnesina". (ANSA).