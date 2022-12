FI, riformare abuso ufficio, facciamo lavorare sindaci

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Forza Italia da sempre è attenta alle sensibilità dei sindaci italiani ed è già al lavoro per dare risposte immediate a un tema, quello delle loro responsabilità connesse all'attività di sindaco in quanto pubblico ufficiale, che va affrontato con la massima serietà e urgenza. In questo senso, accogliamo con favore il dialogo avviato con gli amministratori locali e la disponibilità del ministero della Giustizia a voler riformare non solo la disciplina dell'abuso d'ufficio, ma anche le materie che riguardano le responsabilità degli amministratori locali e, soprattutto, la legge Severino in tema di sospensione dalla carica in caso di procedimento penale. Queste sono battaglie storiche di Forza Italia che finalmente con questo governo possono vedere la luce e possono mettere ogni sindaco e amministratore pubblico nelle condizioni di poter lavorare liberamente, senza la paura di apporre una firma o di prendere decisioni importanti per la propria comunità". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di Forza Italia, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, dopo l'incontro presso il ministero di Giustizia tra il ministro Nordio, il viceministro Sisto, il presidente di Anci Decaro, il vicepresidente vicario di ANCI Pella e una delegazione di sindaci. (ANSA).