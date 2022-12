Accordo di collaborazione tra ANSA e agenzia uruguaiana Uypress

L'ANSA ha firmato a Montevideo un importante accordo di collaborazione con l'agenzia Uypress, alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Uruguay, Giovanni Battista Iannuzzi.

La partnership prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme. Si arricchisce così per gli abbonati e i clienti delle due Agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale.

L'intesa prevede la possibilità di utilizzare i rispettivi notiziari per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

L'Ambasciatore Iannuzzi ha evidenziato: "Sono lieto che le collaborazioni nel campo dell'informazione tra Italia e Uruguay si siano rafforzate e possano quindi promuovere una maggiore conoscenza reciproca e una proiezione dell'Italia in un Paese molto importante per noi".

L'Amministratore Delegato di ANSA, Stefano De Alessandri, ha espresso soddisfazione per la collaborazione: "L'accordo siglato segna una nuova importante partnership sul nostro cammino di crescita sul mercato internazionale, e dopo quella con Telam è un secondo passo per ampliare la già importante presenza di ANSA in America Latina, area da sempre strategica per noi".

"ANSA è un'agenzia di primo livello. Abbiamo studiato a lungo i contenuti del notiziario in italiano e in spagnolo osservandone l'eccellenza", ha dichiarato il direttore di Uypress, Esteban Valenti, aggiungendo che "in Uruguay le notizie sull'Italia sono tra i pochi temi di carattere internazionale ad essere letti".