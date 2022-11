Letizia Moratti: 'Non posso e non voglio tirarmi indietro'

"Sono nella condizione di impegnarmi per il bene collettivo e non posso e non voglio tirarmi indietro": Così Letizia Moratti, candidata alle regionali in Lombardia, durante la presentazione della lista 'Lombardia Migliore' al Palazzo delle Stelline di Milano. "So che la politica è un impegno faticoso ma credo che nella vita non si possono sempre fare scelte facili e di comodo. A me ne erano state offerte tante - ha concluso - ma credo che vadano fatte scelte che intimamente, nel proprio cuore, si sentono come giuste".

Moratti_ 'Siamo concreti e oltre le etichette dei partiti' - "Dobbiamo tornare a parlare la lingua che conosciamo meglio, quella della concretezza andando oltre le etichette dei partiti". Così Letizia Moratti, candidata alle regionali in Lombardia, durante la presentazione della lista 'Lombardia Migliore' al Palazzo delle Stelline di Milano. "Vedo un potenziale spento - ha aggiunto - voglio dare alla Lombardia la possibilità di tornare a essere la locomotiva d'Italia e d'Europa". Nel programma ci sarà attenzione all'ambiente, alla "qualità della vita, dell'aria e dell'acqua - ha spiegato - e non c'è qualità della vita senza sicurezza, senza un efficace piano dei trasporti, senza un modello di sviluppo che favorisca occupazione e crescita". Due province della Lombardia "sono al di sotto della media del Pil nazionale e questo - ha sottolineato - non è ammissibile per la nostra Regione". E comunque "quando sento il presidente Attilio Fontana che parla di 'smart land' a fine mandato - ha concluso - mi spiego tante cose, visto che in questo siamo all'anno zero. Abbiamo bisogno di connettere i territori, le imprese, il terzo settore. E connessioni umane che vanno anche al di là delle infrastrutture".