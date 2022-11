Conte, disponibili se il Pd vuole un confronto in Lombardia

"Se il Pd vuole dimostrare di aver fatto tesoro di errori passati noi ci siamo, se si vuole sedere al tavolo di confronto, noi siamo disponibili, qui come altrove, ma dobbiamo farlo con criterio e metodo": lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in videocollegamento alla conferenza stampa dei gruppo lombardo.

Il Movimento 5 stelle ha preparato una "proposta seria e solida a misura dei cittadini della Lombardia": lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in videocollegamento alla conferenza stampa dei gruppo lombardo spiegando che i pentastellati sono pronti "a confrontarsi con le altre forze politiche e sociali", senza "compromessi al ribasso". "Non intendiamo negoziare i nostri valori e principi. Il nostro atteggiamento non cambia - ha aggiunto - Vengono prima i programmi e poi discuteremo i candidati che potranno esserne migliori interpreti".