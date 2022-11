Manovra, Conte: 'Meloni mette in ginocchio italiani'

"In pandemia Giorgia Meloni chiedeva al mio Governo 1000 euro per tutti con un click. Alla sua prima manovra, in piena emergenza energetica, mette in ginocchio gli italiani". Così in un tweet il leader M5s Giuseppe Conte che pubblica anche un video in cui appare Meloni che annuncia di aver inviato all'ex premier una lettera con una proposta articolata per accreditare "immediatamente mille euro sul conto corrente di tutti gli italiani che ne hanno bisogno". Segue un video di Conte che mostra alcuni cartelli sulle misure della manovra del governo, tra cui quello che denuncia: "Solo 10 euro al mese in più per i lavoratori".

In pandemia Giorgia Meloni chiedeva al mio Governo 1000 euro per tutti con un click. Alla sua prima manovra, in piena emergenza energetica, mette in ginocchio gli italiani. pic.twitter.com/g4AmhUekyF — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 24, 2022