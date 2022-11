Meloni all'assemblea di Confartigianato

Dopo aver tenuto la conferenza stampa sulla manovra la premier Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso all'Auditorium della Conciliazione per l'assemblea 2022 di Confartigianato. Dopo le foto di rito la presidente del Consiglio è stata accolta dall'applauso del pubblico e tra qualche minuto prenderà la parola.



"Siamo qui per offrire la nostra forza di costruttori di futuro, confidando in un nuovo patto di fiducia tra Stato e imprese, per lo sviluppo economico e sociale del Paese". All'Assemblea di Confartigianato il presidente, Marco Granelli, conclude così la sua relazione rivolgendosi direttamente alla premier, Giorgia Meloni. Tocca tutte 'le sfide' per le pmi, come con la richiesta di "ridurre la pressione fiscale", aprire un "tavolo per la riforma del fisco". Sulla manovra: bene "mantenere un intervento espansivo. Lo spazio di manovra che si delinea potrebbe, però, non essere sufficiente per affrontare le sfide che il contesto pone".