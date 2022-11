Governo, una manovra da 32 miliardi. Nodo su pensioni e Reddito

Il Consiglio dei ministri è convocato questa sera alle ore 20.30, a Palazzo Chigi, per l'esame della legge di Bilancio e della direttiva Euratom.

Questa sera oltre al disegno di legge di Bilancio potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri anche un decreto fiscale collegato: secondo quanto si apprende nelle ultime ore sarebbe prevalso l'orientamento di replicare lo schema classico della manovra, con le misure fiscali - che portano anche copertura alla legge di bilancio - contenute in un decreto ad hoc.

Intanto il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, secondo quanto si apprende, è stato questa mattina al Ministero dell'economia per incontrare il ministro Giancarlo Giorgetti con cui si è intrattenuto per oltre un'ora per fare il punto sulla manovra che sarà stasera al vaglio del consiglio dei ministri.

Non ci dovrebbe essere, invece, la riunione dei tecnici del pre-consiglio. Tra le ipotesi allo studio l'azzeramento dell'Iva su pane, pasta e latte. Sulle pensioni si lavora a quota 41+62. Si va verso il taglio del cuneo fiscale fino 3 punti per i redditi più bassi. Sulla flat tax aumento della soglia fino a 85 mila euro per gli autonomi. Palazzo Chigi frena su una proposta della Lega per un 'bonus matrimonio'.

Agenzia ANSA Manovra da 32 miliardi, taglio del 3% del cuneo fiscale per i redditi bassi - Politica Tecnici al lavoro. Cdm nel pomeriggio. Salvini: 'C'è accordo su tutto'. Durigon, per pensioni quota ponte 41+62. Limature fino all'ultimo (ANSA)

ISTRUZIONE - Nella manovra "io conto" che ci siano i soldi per l'aumento dei contratti dei docenti "e mi batterò perché ci siano delle risorse nuove". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine dell'evento 'Direzione Nord' al Palazzo delle Stelline di Milano. "La coperta è molto corta - ha concluso - nel contratto abbiamo detto che servono, per il 2023, 300 milioni di risorse aggiuntive. Qualora non ci dovessero essere, nel contratto c'è scritto che si prenderanno dal fondo destinato alla valorizzazione professionale. Ma io conto che per il 2023 ci possano essere risorse aggiuntive".

FISCO - Sul cuneo fiscale si va verso una replica del taglio di 2 punti per i redditi fino a 35mila euro, mentre il taglio sarà incrementato di un altro punto, fino a 3 punti, per le fasce più fragili, quelle con un reddito inferiore a 20mila euro. E' questa, secondo quanto si apprende da fonti governative, la misura allo studio per la manovra. Sulla flat tax, invece, resterebbe confermato l'aumento della soglia (da 65 a 85mila euro) per autonomi e partite Iva, mentre sembra perdere quota l'ipotesi di introdurre anche una flat tax incrementale.