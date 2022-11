Manovra, Berlusconi: ' Zero tasse alle aziende per assumere i giovani'

Nell'ambito della legge di Bilancio "una delle mie idee riguarda i giovani: se per un periodo di tre, quattro o cinque anni dovessimo favorire le imprese dicendolo loro 'ti togliamo ogni tassa, tutto ciò che ti costa un lavoratore in più rispetto allo stipendio', in modo che lo stipendio che darai ai giovani dai 18 ai 34 anni sia uguale ai tuoi costi, questo significa che le aziende avranno una grande convenienza ad assumere giovani". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Coordinamento regionale del partito a Milano.

Nell'ambito della Legge di Bilancio "la mia idea è una norma per produrre oltre un milione di posti di lavoro" precisa Berlusconi.

"Metteremo in campo il meglio di noi per riuscire ad ottenere queste cose, anche se magari non sono nelle corde dei nostri alleati". "Stiamo lavorando alla legge di bilancio e delle tante idee che stiamo seguendo due sono mie: una è quella di eliminare le autorizzazioni preventive per chi vuole realizzare una casa, ristrutturarla e aprire una farmacia o un ristorante. Con questa norma chi vuole realizzare queste cose potrà mandare una lettera raccomanda al Comune e il giorno dopo comincia a lavorare". E' quanto ha detto a Milano il presidente di Fi Silvio Berlusconi. Anche perché, ha continuato, "normalmente i Comuni impiegano mesi, nel mio caso hanno impiegato anni, e poi non me le hanno date". "Questa non è solo l'inaugurazione di una sede di Forza Italia, ma un fatto simbolico da cui vogliamo ripartire per conquistare tutta l'Italia".

Berlusconi inaugura la sede di Forza Italia a Milano: 'Da qui ripartiamo per conquistare l'Italia'