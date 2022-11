Meloni: 'Le onorevoli che allattano in Aula, segno di attenzione'

"È una buona notizia la decisione della Giunta per il Regolamento della Camera di consentire alle mamme deputate di portare i loro bimbi nell'aula di Montecitorio per poterli allattare. È un segnale importante di attenzione nei confronti della maternità, dell'infanzia e della famiglia e un passo avanti sulla strada della conciliazione vita-lavoro". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.