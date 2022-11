Camera: oggi question time, si parla anche di Pnrr e Superbonus

E' in corso il question time alla Camera.

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a interrogazioni sul funzionamento del portale del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (Russo - FI-PPE); sulle iniziative in materia di personale degli enti locali, al fine di un utilizzo ottimale delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Richetti - Azione-IV-RE); sulle iniziative volte allo stanziamento di risorse per il rinnovo del contratto nazionale del comparto delle funzioni locali, nonché per agevolare il ricorso agli istituti del comando e del distacco tra amministrazioni (Pastorino - Misto-+Europa).

LA DIRETTA

Zangrillo: il Portale InPa ha 6 milioni di profili, è una rivoluzione copernicana

Il Portale unico del reclutamento - o più semplicemente InPA - "è una soluzione digitale altamente innovativa ideata per raggiungere l'obiettivo di rispondere, in termini strategici, organizzativi e operativi, alle urgenti necessità di riforma strutturale del sistema dei concorsi pubblici", ha detto Zangrillo parlando di "rivoluzione copernicana". Ad oggi, la piattaforma raccoglie oltre 6 milioni di profili professionali, anche in virtù delle intese firmate con il mondo delle professioni, ordinistiche e non ordinistiche, ed estende il suo perimetro di ricerca alla platea dei 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia, che si aggiungono ai circa 310mila utenti registrati.

Il Portale - ha sottolineato - "consente di selezionare personale in tempi rapidissimi e di effettuare la raccolta delle informazioni necessarie per la creazione del cosiddetto "fascicolo unico" del candidato. In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31 maggio 2023, le Regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso. Inoltre, sempre nell'ottica di una maggiore semplificazione, a decorrere dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale esonera le amministrazioni dall'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". "Il portale unico del reclutamento - ha concluso il ministro Zangrillo - rappresenta uno strumento innovativo attraverso il quale le amministrazioni centrali e locali potranno selezionare il personale munito delle necessarie professionalità per rispondere più velocemente alle molteplici esigenze di cittadini e imprese".



La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte all'aumento dei finanziamenti alla ricerca pubblica, al fine di ridurre il divario con gli altri Paesi europei e stabilizzare gli attuali titolari di assegno di ricerca (Piccolotti - AVS).

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, risponde a una interrogazione sull'attuazione della legge n. 227 del 2021, recante delega al Governo in materia di disabilità (Molinari - Lega).

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a implementare le risorse destinate all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 106 del 2022 in materia di spettacolo (Manzi - PD-IDP); sulle iniziative per il rilancio della cultura e l'accesso dei cittadini al patrimonio artistico, con particolare riferimento all'apertura gratuita dei musei e alla situazione di Villa Verdi (Lupi - NM (N-C-U-I)-M); sulle iniziative volte a garantire la salvaguardia di Villa Verdi, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato (Foti - FDI).

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione - rivolta al ministro dell'Economia e delle finanze - sulle iniziative urgenti volte a rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso alla detrazione fiscale del cosiddetto superbonus nella forma della cessione del credito (Silvestri - M5S). (ANSA).