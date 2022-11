Ventimiglia, controlli francesi 'a campione', pattuglie a Menton

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 14 NOV - Anche questa mattina alla frontiera di Ventimiglia-Ponte San Ludovico sono ripresi i controlli da parte delle autorità francesi su furgoni, camper e roulotte di contrasto al passaggio clandestino di stranieri.

L'annunciato rafforzamento della sorveglianza prosegue, ma a differenza di ieri non vengono fermate anche le auto. Schierati sul confine, in territorio francese ci sono diversi gendarmi e una quindicina di mezzi vuoti. Ogni tanto si formano delle code, qualche automobilista suona il clacson e poi riparte, ma l'impressione è che si tratti di controlli rafforzati solo 'a campione'. Ieri sono state segnalati dei pattugliamenti della Police nationale in territorio francese e sui treni regionali, così come posti di blocco fuori dai caselli di Mentone e di La Turbie, ma si tratta comunque controlli ordinari. Stamani sono stati effettuati alcuni respingimenti. (ANSA).