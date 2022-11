Salvini, studio provvedimenti per recuperare 10 miliardi

"Al ministero ci sono tanti progetti. Spesso e volentieri non mancano i soldi: li perdi, non li spendi, ora devo trovare il modo di portare due provvedimenti legislativi per 10 miliardi che altrimenti perdiamo". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Alcuni interventi riguardano l'Anas e "c'è qualcosa che non funziona in Anas", altri Rfi "e c'è qualcosa che non funziona in Rfi. Questi 10 miliardi costi quel che costi li vogliamo mettere a terra, la priorità è il lavoro". "L' Italia ha bisogno di correre in velocità e sicurezza", aggiunge Salvini.

Salvini ha poi aggiunto a margine della cerimonia di inaugurazione al prolungamento della tangenziale Rho-Monza a Paderno Dugnano: "Sono orgoglioso di questi primi 23 giorni del Governo, che credo abbia dato i segnali giusti e intrapreso la strada giusta".