Iran 'ha prove' coinvolgimento cittadini stranieri in proteste

(ANSA) - TEHERAN, 14 NOV - L'Iran ha inviato documenti ad alcuni paesi stranieri sul coinvolgimento dei loro cittadini arrestati nelle attuali proteste in Iran, innescate dalla morte del 16 settembre di Mahsa Amini arrestata dalla polizia per "abbigliamento improprio", ha detto lunedì il portavoce del ministero degli Esteri Nasser Kanani. Ha aggiunto che le prove sono state presentate agli ambasciatori stranieri a Teheran e agli ambasciatori dell'Iran all'estero.

"Sono state intraprese azioni giudiziarie contro questi paesi e i loro cittadini per aver trasformato le proteste in violenza - ha detto Kanani - L'Iran monitora le dichiarazioni e il comportamento dei cittadini stranieri, nonché di alcuni paesi e anche la loro interferenza, che ha inflitto perdite alla nazione." L'Iran ha arrestato all'inizio di ottobre nove cittadini stranieri, tra cui l'italiana Alessia Piperno e altri provenienti da Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia con l'accusa di avere un ruolo nelle proteste. (ANSA).