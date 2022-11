G20: Meloni vola a Bali, oltre a Biden, vede anche Xi e Modi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in partenza con la delegazione italiana per Bali, dove martedì e mercoledì si terrà il G20 presieduto dall'Indonesia.

Dopo la prima uscita internazionale a Bruxelles per incontrare i vertici europei e la Cop27 di Sharm el-Sheikh, la missione sarà di nuovo l'occasione per la premier per "presentarsi" ai leader mondiali con cui ancora non ha avuto, nelle tre settimane da quando è in carica il governo di centrodestra, l'occasione di uno scambio dal vivo.

Il bilaterale più atteso a Bali sarà quello con il presidente americano Joe Biden: Ucraina e i rapporti con la Cina, ha fatto sapere la Casa Bianca, saranno al centro del primo colloquio tra i due.

Per Meloni sarà l'occasione per confermare direttamente al presidente Usa che la postura italiana in politica internazionale non è cambiata e resta saldamente sull'asse eruroatlantico.

La premier vedrà Biden martedì, a margine del vertice, e successivamente dovrebbe incontrare anche il presidente cinese Xi Jinping (e sarà da vedere se sarà confermata la posizione di Meloni su Taiwan) e l'indiano Narendra Modi.

Non sarebbe in programma, invece, un faccia a faccia ufficiale con Emmanuel Macron: non era nei piani e l'agenda al momento non è cambiata, spiegano da Palazzo Chigi, ricordando che con il presidente francese ci sono già state due occasioni di scambio, a Roma e a Sharm el-Sheikh. Non è da escludere, comunque, che i due possano trovarsi qualche minuto a tu per tu a margine dei lavori del G20.

Per Meloni sono previsti due interventi ai tavoli ufficiali: alla sessione di apertura del vertice, dedicata a "food, energy, security", e nella sessione sulla lotta a pandemia e malattie globale.