Ucraina: Iran, soluzione politica per porre fine alla guerra

(ANSA) - ISTANBUL, 10 NOV - La "politica immutabile" della Repubblica islamica dell'Iran sulla guerra tra Russia e Ucraina si basa sulla necessità di una soluzione politica per il conflitto per porre fine alla guerra. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, come riporta Irna, durante una telefonata con l'omologo italiano Antonio Tajani in cui ha detto che Teheran continuerà a impegnarsi affinché il processo politico possa avanzare in questa direzione. (ANSA).