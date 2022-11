Lombardia: A.Fontana, sarà una Smart Land iperconnessa

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - "Il modello di sviluppo che vogliamo presentare sarà quello di realizzare in Lombardia un 'Smart Land', un territorio connesso in tutti i suoi spazi, dove non ci siano luoghi con meno opportunità e con servizi vicini a tutti, per consentire ai cittadini di realizzare qualunque idea a prescindere da dove si trovano": così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, presenta l'evento 'Lombardia 2030' che si terrà il 28 novembre all'Hangar Bicocca di Milano per "iniziare a progettare il futuro che, forse, è ciò che in questo Paese è sempre mancato".

All'incontro "abbiamo invitato alcune tra le personalità più rilevanti nei settori dell'economia, finanza, imprenditoria, università, imprenditoria e terzo settore". E anche se "noi abbiamo già un'idea chiara per lo sviluppo della Regione - ha aggiunto Fontana, fresco di ricandidatura alle regionali con il centrodestra - crediamo sia opportuno ascoltare e da queste soluzioni che saranno presentate trarre spunti per implementare il nostro progetto". Perché la Lombardia "ha sempre guardato al futuro con ottimismo, nonostante le difficoltà - ha proseguito Fontana - una caratteristica che ci ha consentito di superare i momenti drammatici della pandemia e di ripartire. E oggi ci dobbiamo confrontare con un mondo che è cambiato in maniera definitiva". (ANSA).