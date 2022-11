Kiev, unità russa fatta saltare in aria vicino diga a Kherson

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Secondo il consigliere regionale di Kherson Sergiy Khlan, una numerosa unità russa è stata fatta 'saltare in aria' a Kakhovka, dove si trova la diga della centrale elettrica al centro nelle ultime settimane di scambi di accuse di attacchi tra Mosca e Kiev.

"A Kakhovka è stato colpito un grande numero di occupanti", ha affermato Khlan sottolineando che l'attacco è stato lanciato forze russe che stazionavano in un centro ospedaliero, come riporta Ukrinform. (ANSA).