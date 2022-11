Cottarelli in Lombardia' L'economista in pole per il Pd

Carlo Cottarelli potrebbe essere il candidato Pd per la Lombardia, mentre è escluso che possa esserlo Letizia Moratti. E' il ragionamento che viene fatto in ambienti Pd. Per il Lazio c'è scetticismo sulla volontà di Conte di trovare un accordo: una sua risposta è attesa per oggi.



"In ogni caso - viene riferito - andremo avanti per la nostra strada" o con un candidato indicato dal Pd o con le primarie, che non vengono escluse neppure per la Lombardia. Fra i nomi che vengono presi in considerazione per il Lazio, quelli degli assessori regionali Alessio d'Amato e Daniele Leodori, oltre a Enrico Gasbarra o a un civico.

