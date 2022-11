Lombardia: Moratti si candida con il Terzo Polo

Adesso è ufficiale: Letizia Moratti sarà la candidata del Terzo polo alle regionali in Lombardia.

"Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi - fa sapere Moratti in una nota - ho condiviso l'avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia".

Pd: no Moratti, non ci facciamo imporre niente

La candidatura a presidente della Lombardia di Letizia Moratti "non è un'opzione e anche dall'assemblea è uscita questa indicazione. Non credo possa funzionare che c'è qualcuno che decide anche per gli altri. Siamo disponibili a confrontarci ma non vogliamo imporre niente a nessuno né farci imporre niente da nessuno".dice il segretario del Pd lombardo Vinicio Peluffo a margine dell'assemblea regionale convocata oggi a Milano. Anche l'ipotesi di ticket tra Moratti e Carlo Cottarelli "non è un'opzione" per il segretario. Non è esclusa a priori invece una possibile alleanza con la lista civica di Moratti.

