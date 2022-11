Rave: Rete studenti, c'è rischio reale sia applicato alle scuole

Agenzia ANSA

Il governo è pronto ad accettare modifiche costruttive sul decreto legge sui rave ma su un punto non c'è discussione: "vogliamo impedire che non si rispettino le leggi", sottolinea la premier. Pnrr da affrontare con garbo, via libera alle trivelle. Presto l'incontro con i sindacati (ANSA)