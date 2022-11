Meloni: non disperderemo risorse in bonus inutili

"Il Governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti: liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023) per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal caro bollette e compiere il primo passo sul fronte della sicurezza energetica nazionale". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Concentreremo le risorse a disposizione - spiega - per aiutare gli italiani a far fronte all'aumento del costo dell'energia, senza disperdere risorse in bonus inutili".



"Avevamo promesso agli italiani che, una volta al Governo, ci saremmo dedicati con serietà e determinazione all'emergenza energetica ed è esattamente quello che stiamo facendo, dimostrando che anche in Italia se si vuole è possibile fare quello che serve per il bene dei cittadini". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio all'indomani del Cdm in cui sono state approvate la Nadef e un provvedimento "per implementare la produzione di gas nazionale".





Il Governo vara la Nadef, 'tesoretto' per nuovi aiuti







"Tanti annunci, molte promesse. Ma la sostanza è che la prima scelta di finanza pubblica del Governo Meloni è aumentare il deficit. Che farà aumentare il debito. Che renderà l'Italia meno sovrana e autonoma e più dipendente dagli altri". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.