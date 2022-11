Conte: 'A Roma cittadini in piazza per il negoziato'

"Oggi qui non ci sono bandiere ma cittadini che dicono al governo che vogliamo il negoziato di pace, che la strategia finora seguita non funziona: qui c'è la maggioranza silenziosa del paese". Lo afferma il leader del M5s, Giuseppe Conte in piazza a Roma sottolineando che "I cittadini devono essere ascoltati, adesso devono parlare le opinioni pubbliche visto che i governanti hanno elaborato una strategia che non ci porta ad una via d'uscita". "A Crosetto dico che visto che è stata votata una risoluzione in Parlamento, non si azzardi a decidere un nuovo invio armi senza un confronto in Parlamento", ha detto, aggiungendo: 'L'altra piazza di Milano non ho capito se è per la pace e per la guerra".