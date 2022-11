Calenda, nostro nome per Lazio è D'Amato e senza M5s

"Per noi il nome del candidato nel Lazio è quello di Alessio D'Amato e senza i 5stelle in coalizione". Così Carlo Calenda risponde all'ANSA, in merito al candidato del Terzo Polo alle prossime elezioni regionali nel Lazio.

"È difficile fare un disaccoppiamento" tra alleanze per le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. Lo ha spiegato il leader di Azione Carlo Calenda al termine dell'incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala nella sede del Comune di Milano. "Nel senso - ha aggiunto - che è certo che tutti i territori hanno la loro specificità ma credo che il Pd debba decidere se governare con i riformisti del terzo polo o con il Movimento 5 stelle. è una decisione che devono prendere loro".

"Calenda ieri si è scandalizzato denunciando che Conte decide i candidati del Pd e non era vero. Oggi i candidati del Pd li vuole decidere lui. È un vero peccato. Lotteremo per vincere comunque ma, se si dovesse perdere, la responsabilità sarà anche di questa cultura politica folle che punta sempre a dividere e a favorire la destra", scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, deputato del Pd, Nicola Zingaretti.