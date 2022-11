Meloni, la mia idea di Europa è che sia confederale

"La mia idea di Europa è quella di un'Europa confederale in cui viga il principio di sussidiarietà. Non faccia Bruxelles quello che può fare meglio Roma, non agisca Roma lì dove, da soli, non si è competitivi. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'ultimo libro di Bruno Vespa.

Abbiamo avuto -prosegue - un'Europa invasiva nelle piccole cose e assente nelle grandi materie. Non converrebbe lasciare agli Stati nazionali il dibattito sul diametro delle vongole e occuparsi invece a livello comunitario dell'approvvigionamento energetico?". Quanto alla politica estera europea, secondo Meloni "non esiste", "sulla Libia siamo andati in ordine sparso e la stessa cosa è accaduta sulla crisi ucraina. Poi, invece, vediamo che l'Europa deve occuparsi di gender…".