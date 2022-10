Isabella Rauti sottosegretaria dopo una vita in politica

Una vita nella politica per Isabella Rauti, nominata oggi dal Consiglio dei ministri nuovo sottosegretario alla Difesa. Eletta alle politiche del 25 settembre al Senato della Repubblica nelle file di Fratelli d'Italia, la parlamentare riveste al momento anche il ruolo di vicepresidente vicario del gruppo a Palazzo Madama. Il su excursus politico è di lunga data, anche per ragioni strettamente familiari, visto che è la figlia dell'ex segretario del Movimento Sociale Italiano, Pino Rauti, nonché ex moglie dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Sessant'anni, la nuova vice del titolare alla Difesa Guido Crosetto, si è diplomata al liceo classico e ha poi conseguito due lauree, una in materie letterarie e un'altra in pedagogia, conseguendo successivamente il dottorato di ricerca in pedagogia presso l'Università degli Studi Roma Tre.

La passione per la politica per Isabella Rauti è scoccata in giovane età, militando sin da giovanissima nelle organizzazioni di destra, prima con l'adesione al Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, poi, al suo scioglimento, nel 1995, nel movimento Fiamma Tricolore.

Sempre per Fiamma Tricolore Rauti si è candidata a sindaco di Roma nel 2001, arrivando però sesta al primo turno senza quindi entrare in consiglio comunale. Nel 2004 l'ingresso in Alleanza Nazionale e nel 2009 l'approdo nello schieramento del Popolo della Libertà. Più fortunate le elezioni regionali nel Lazio del 2010, dove è stata eletta consigliere regionale nel listino bloccato del candidato presidente Renata Polverini. Nel novembre del 2013 dopo la sospensione delle attività del Popolo della Libertà ha dato vita al movimento di destra Prima l'Italia. Poi nel 2014 l'adesione a Fratelli d'Italia. E oggi la sua nomina a sottosegretario alla Difesa nel governo presieduto da Giorgia Meloni.