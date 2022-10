Governo: al via il Cdm

E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno un decreto unico con norme urgenti in materia di giustizia, rinvio dell'entrata in vigore della riforma penale e ergastolo ostativo, di Covid, con l'anticipo della fine dell'obbligo di vaccino per i sanitari, e la stretta sui raduni pubblici come i rave party.

"Nessun nervosismo, siamo tranquilli", ha detto il ministro delle Politiche europee Raffaele Fitto arrivando a palazzo Chigi per il consiglio dei ministri a chi gli chiede se anche lui sia innervosito da Salvini: "Sono tranquillissimo, siamo tutti tranquilli" afferma.

"Non mi risulta che ci siano frizioni", ha spiegato il ministro della P.a. Paolo Zangrillo interpellato all'arrivo a Palazzo Chigi per il Cdm. "Salvini - ha detto rispondendo a un'altra domanda - non detta l'agenda".