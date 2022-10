Marcello Gemmato, un farmacista sottosegretario alla Salute

Marcello Gemmato, farmacista e responsabile sanità di Fratelli d'Italia, è il nuovo sottosegretario alla Salute. Nato a Bari il 21 dicembre 1972, è specializzato in farmacia ospedaliera. Inizia la sua militanza politica da giovane seguendo le orme del padre nel Movimento Sociale Italiano, nel 2012 sceglie di seguire il progetto di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale.



E' stato eletto parlamentare nel 2018 nella circoscrizione Puglia nella lista di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni.Ha ricoperto il ruolo di segretario della Commissione Affari sociali. E' stato rieletto deputato in questa nuova tornata elettorale. In una recente intervista a La Repubblica, Gemmato si è detto contrario al Green Pass perchè "non è una misura sanitaria, non parte da principi scientifici". Rispetto ai vaccini, ha invece spiegato come "la strategia vaccinale dovrebbe mettere in sicurezza gli anziani e chi ha problemi di salute, vaccinare i bambini di 6 anni non ha avuto senso". E' poi dell'idea di "non mettere più obblighi al personale sanitario". Obbligo che il Consiglio dei ministri odierno ha decisio di far decadere da domani primo novembre. Le mascherine, ha spiegato, "sono utili, bisogna valutare la circolazione e decidere se consigliarle e dove".



Intervenendo poche settimane fa al 79/mo Congresso nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale a Villasimius in Sardegna, Gemmato ha poi sottolineato che le case di comunità, previste nel Pnrr, "non sono la soluzione per rafforzare la sanità territoriale". "Esistono i medici di medicina generale e farmacie che sono sul campo e più prossimi al cittadino - ha spiegato - bisogna avere un approccio pragmatico. Non farlo e commettere tale errore dopo la pandemia significa non aver capito nulla. Se potremo intervenire sul Pnrr terremo presenti due cose: costante dialogo con le associazioni dei professionisti e, in un Pnrr a misura dei cittadini bisogna partire non dalla strutture ma dai professionisti". Gemmato e Fratelli d'Italia, in Aula alla Camera si sono poi espressi a favore dell'istituzione di una Commissione parlamentare di Inchiesta sull'uso dell'amianto e della sua bonifica.