Mantovano a Norcia, qui le fondamenta d'Europa

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - "Per costruire un edificio solido mi hanno sempre insegnato che bisogna partire dalle fondamenta e le fondamenta dell'Europa stanno qui": così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, a Norcia nel suo intervento a conclusione della celebrazione del sesto anniversario dalla scossa di terremoto che il 30 ottobre 2016 colpì il centro Italia. "Le fondamenta dell'Europa sono qui - ha spiegato - non soltanto per ciò che San Benedetto ha significato per l'Europa, ma perché il lavoro che ha svolto ha una singolare analogia con quello che è in corso dal momento del terremoto".

"La ricostruzione di un mondo che era crollato, quello dell'impero, attraverso la terra che veniva dissodata e la cultura che veniva salvata - ha detto ancora il sottosegretario - oggi ha molto da insegnare a terre che sono state devastate dal sisma e che hanno iniziato questo cammino molto faticoso e impegnativo".

Parlando a margine della cerimonia con i giornalisti, Mantovano ha evidenziato come questo sia il tempo di "completare la ricostruzione". "Tanto è stato fatto e tanto altro deve essere completato", ha aggiunto.

Riguardo all'ipotesi di avvicendamenti alla guida della struttura commissariale con l'insediamento del nuovo governo, il sottosegretario ha tenuto ha dire che "non è questo il momento per parlare di avvicendamenti, all'ordine del giorno c'è il completamento della ricostruzione". (ANSA).