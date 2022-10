Governo, pomeriggio di incontri per Meloni. In Cdm giustizia e stop a obbligo vaccinale per i sanitari

Pomeriggio di incontri per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo la cerimonia all'Altare della Patria, la premier ha infatti ricevuto a Palazzo Chigi alcuni ministri: tra questi il titolare del dicastero della Salute Orazio Schillaci e poi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Agenzia ANSA Meloni all'Altare della Patria, omaggio al milite ignoto - Politica Al suo arrivo applausi e un coro "Giorgia" da un gruppo di sostenitori (ANSA)

Un dl per mantenere il cosiddetto Ergastolo ostativo, il rinvio al 30 dicembre dell'entrata in vigore di alcune disposizioni della 'Riforma Cartabia', raccogliendo le criticità già emerse nel dibattito parlamentare e l'anticipo al 1 novembre 2022 della scadenza dell'obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria e la conseguente abrogazione delle sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo.

Sono questi, riferiscono fonti di Palazzzo Chigi, i tre temi principali che verranno affrontati al Consiglio dei ministri previsto per lunedì prossimo 31 ottobre.