Marcia pace Napoli: Manfredi,nessuna ambiguità su Ucraina

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - "Da Piazza del Plebiscito arriva un messaggio molto chiaro, nessuna ambiguità sul nostro sostegno all'Ucraina e per salvaguardare i diritti del popolo ucraino, però dall'altro lato la necessità di avviare un discorso che porti alla pace e che possa consentire di superare questo momento così difficile per l'Europa e per il mondo intero". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, parlando a margine della manifestazione organizzata dalla Regione Campania a Napoli per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina.

"Oggi vediamo - ha aggiunto Manfredi - una bellissima piazza, molto colorata, fatta di tanti giovani che chiedono quello che chiedono in tanti, cioè che ci sia un momento per il cessate il fuoco, che si passi dalla voce delle armi alla voce della diplomazia e che si ritorni a quello spirito negoziale che ha sempre contraddistinto l'Europa negli ultimi anni. Noi abbiamo la necessità di rimettere al centro da un lato il diritto dei popoli, dall'altro di trovare tutte le vie del dialogo che consentano di superare questa fase che è una fase fatta di grandi difficoltà, di grandi lutti e della necessità di ripristinare i percorsi di dialogo tra le nazioni coinvolte in questo conflitto". (ANSA).