Parolin: asimmetria imbarazzante tra spesa armi e istruzione

Investire di più sulla formazione, soprattutto per le donne lì dove ancora non ci sono pari opportunità. Lo ha detto il Segretario di Statp vaticano Pietro Parolin intervenendo ad un convegno della Caritas presso l'Unesco di Parigi.

Agli Stati il rappresentante vaticano - riferiscono i media vaticani - chiede di avere il "coraggio di investire, invertendo così l'imbarazzante e asimmetrico rapporto tra la spesa pubblica per l'istruzione e i fondi destinati agli armamenti", e anche il "coraggio di considerare appieno le situazioni complesse e dolorose vissute da milioni di ragazze e donne". Questo per evitare di fare un "vuoto esercizio di retorica" nel momento in cui non si rifletta compiutamente sulla "centralità primordiale dell'educazione", intesa come "via principale per affrontare consapevolmente le disuguaglianze strutturali che minano la convivenza civile", evidenti anche nel divario uomo-donna che ancora persiste in molti Paesi.