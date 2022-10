Nuovo accordo di collaborazione fra ANSA e l'agenzia indiana PTI

Prosegue per ANSA l'allargamento della rete di collaborazioni internazionali con le maggiori agenzie di informazione del mondo: una nuova partnership è stata siglata con l'Agenzia indiana PTI. L'intesa prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti e la possibilità di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.



Alla firma è intervenuto l'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo De Luca, che ha sottolineato: "L'accordo ANSA-PTI interviene, a 75 anni dall'avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e India, in un momento di straordinario sviluppo delle relazioni tra i due Paesi sul piano politico, economico e culturale. La partnership tra le due Agenzie favorirà un maggiore scambio di informazioni e conoscenze tra Italia e India".



Il Ceo di PTI, Vijay Joshi, ha sottolineato "il ruolo di PTI nello sviluppo della democrazia dell'India, del business e della società. Lo scambio di notizie contenuto nell'accordo è parte di questo processo".

Secondo Joshi, all'estero "per troppo tempo la storia e lo sviluppo dell'India, sono stati assenti dai servizi giornalistici; PTI vede in questo accordo la possibilità di distribuire queste informazioni non solo in Italia, ma anche oltre" e auspica "che la partnership si estenda anche alle foto e ai video".

"Sono felice di firmare questo accordo attraverso il quale avvieremo lo scambio di news sull'Italia e sull'India che avvicineranno i nostri due Paesi, consentendoci di conoscere meglio cosa accade in India e viceversa", ha detto l'Amministratore delegato dell'ANSA, Stefano De Alessandri.

"ANSA e PTI hanno molto in comune. Considero questo accordo solo un punto di partenza per allargare presto la nostra collaborazione anche in ambito commerciale".