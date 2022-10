Marcia su Roma, presidi antifascisti nella Capitale e a Milano

Sabato presidi antifascisti a Roma e Milano nei giorni dell'anniversario della marcia su Roma per rivendicare "un secolo di lotte antifasciste", ma anche "per contestare" il Governo appena insediato "per quelle che saranno le sue politiche" .

"Anche se è un po' presto per mettere il governo sul banco degli imputati - ammette uno degli organizzatori del Presidio Antifascista 29 ottobre 2022 della Capitale Alberto Fazolo - vista la biografia personale di alcuni componenti della maggioranza di Governo, non si può non sospettare che vogliano mettere mano ai libri di scuola, in genere alla memoria e ai diritti conquistati in questi decenni di lotte". Gli organizzatori denunciano anche che "il revisionismo storico è una costante dell'azione politica della maggioranza parlamentare: alcuni esponenti della coalizione di Governo già si sono espressi in merito all'equiparazione tra nazismo e comunismo aprendo la strada alla limitazione dell'agibilità politica dei comunisti".

A Roma il presidio statico antifascista è previsto per sabato alle 15 in piazza Madonna di Loreto, all'angolo di piazza Venezia, mentre a Milano alle 15.30 un corteo partirà da piazza Loreto, percorrerà via Padova e si concluderà fino al parco della Martesana. La speranza degli organizzatori romani è che ci sia talmente tanta gente da poter organizzare anche a Roma un corteo.

Gli esponenti del presidio romano hanno inoltre espresso "perplessità e dissenso sull'autorizzazione" concessa per il 29-30 ottobre a Piazza Venezia del raduno-parata nazionale degli "ufficiali in congedo/Unuci proprio sotto il 'balcone del duce.

Un strana coincidenza e se vogliono fugare dubbi cambiassero o il luogo o la data della parata".

"Ci sono molte altre iniziative che ufficialmente non hanno nulla a che fare con l'anniversario della marcia di Roma - hanno sottolineato - ma anche qui stranamente a Tivoli, vicino Roma, per alcuni giorno ci sarà un congresso della Fiamma Tricolore in un agriturismo. C'è un strana manifestazione indetta per le 15 del 29 dall'ex di Forza Nuova Castellino in piazza del Popolo, luogo simbolo della marcia su Roma. Manifestazione poi spostata in piazza Cavour poiché c'era già la Cgil sulla Sanità.

Ufficialmente è contro la guerra e le sanzioni". Infine a Predappio si svolgerà anche una tre giorni di Veneziani a Villa Mussolini.