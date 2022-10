Governo: Meloni al Senato al via il dibattito. La replica e poi il voto dalle 19

Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Madama per le comunicazioni del presidente del Consiglio e il successivo dibattito sulla fiducia al governo.

Un applauso partito dai banchi del centrodestra verso Giorgia Meloni e i suoi ministri, ha avviato la seduta del Senato per la fiducia. Il presidente Ignazio La Russa ha aperto la discussione generale che durerà circa 3 ore e 33 minuti, la replica del presidente del consiglio è prevista alle 16.30, le successiive dichiarazioni di voto saranno trasmesse in diretta televisiva, la chiama per il voto di fiducia inizierà intorno alle 19.

Agenzia ANSA Meloni sente Biden, profonda amicizia Italia-Usa - Mondo Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. In colloquio telefonico Ucraina, Russia, Cina ed energia (ANSA)

I punti del discorso programmatico di Giorgia Meloni