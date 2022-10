Berlusconi, situazione difficile ma diamo convinti fiducia

"La situazione è difficile ma noi diamo convintamente la nostra fiducia". Lo ha detto Silvio Berlusconi conversando al Senato con i cronisti e rispondendo a chi gli chiede se il Governo è compatto e se sono state superate tutte le difficoltà.

Secondo programma, il leader di Forza Italia interverrà in Aula per la dichiarazione di voto del suo gruppo sulla fiducia al governo. Sarà il suo primo intervento in Aula dopo 9 anni di assenza dal Senato. Ad accoglierlo all'ingresso c'era la capogruppo forzista al Senato, Licia Ronzulli. Sceso dalla macchina, Berlusconi si è voltato verso passanti e turisti schierati di fronte all'ingresso per un breve saluto ed è entrato nel palazzo. Il presidente entra in Aula con la senatrice Ronzulli, mezzo governo va a salutarlo, da Tajani a Salvini, da Casellati a Fitto con il quale scherza e sorride.