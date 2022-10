Piantedosi: immigrazione e baby gang fra le priorità da affrontare

Convocazione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare il tema migranti anche con le forze di Polizia. E' quanto annuncia il neoministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Giornale Radio Rai.

Tra gli altri temi prioritari da affrontare, secondo Piantedosi, ci sono la violenza giovanile con le baby gang. E sul rischio di tensioni sociali legate al difficile momento dice: "Non sono preoccupato perché conosco la capacità di resilienza del nostro Paese.

Sul fronte dell'emergenza immigrazione, il ministro aggiunge: "La salvezza delle persone e l'approccio umanitario. Ma certo è - spiega ancora Piantedosi - che tutto quello che può essere finalizzato a prevenire che ci sano questi viaggi che a volte si trasformano in viaggi della morte sarà alla nostra attenzione".

"Gli aspetti che inducono ad assumere atteggiamenti che richiedono una certa sensibilità chiaramente vengono prima di tutto - dice il titolare del Viminale - quindi la salvezza delle persone e l'approccio umanitario". Sul rischio di tensioni sociali legate al difficile momento, il ministro dice di non essere preoccupato: "Perché conosco la capacità di resilienza del nostro Paese. C'è la volontà di fronteggiare con tutti gli strumenti possibili quelle che possono essere le ricadute peggiori, quindi almeno in questa fase - prosegue Piantedosi - voglio lanciare un segnale di ottimismo, che non è sottovalutazione. E quindi per quello che mi riguarda imporrà di mantenere alta l'attenzione".