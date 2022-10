Meloni, tregua fiscale per cittadini e imprese

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il premier Giorgia Meloni è pronta a proporre "una tregua fiscale per consentire a cittadini e imprese (in particolare alle PMI) in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il fisco". E' quanto annuncia nel discorso per la fiducia al governo alla Camera.

Più in generale, si tratterà di costruire un "patto fiscale", che prevede una "riforma dell'Irpef con progressiva introduzione del quoziente familiare ed estensione della tassa piatta per le partite Iva dagli attuali 65 mila euro a 100 mila euro di fatturato. E, accanto a questa, introduzione della tassa piatta sull'incremento di reddito rispetto al massimo raggiunto nel triennio precedente: una misura virtuosa, con limitato impatto per le casse dello Stato", conclude. (ANSA).